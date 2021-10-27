اليابان.. تطعيم أكثر من 70% من السكان ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان ارتفع إلى 70.1%.

يعد معدل التطعيم في اليابان الآن ثالث أعلى معدل بين مجموعة الدول السبع، بعد 73.29% في كندا و 70.54% في إيطاليا، بعد أن تجاوز 56.47% في الولايات المتحدة و 66.69% في بريطانيا، وفقًا لموقع Our World in Data التابع لجامعة أكسفورد. يوم الخميس.

في اليابان، تتقدم حملة التحصين بشكل مطرد منذ بدايتها أبريل/ نيسان، بينما يواجه بعض البلدان الأخرى تقدمًا بطيئًا بعد أن تجاوز معدل التطعيم 60%.

حتى يوم الثلاثاء، تلقى 70.1% من سكان اليابان جرعتين من لقاحات كورونا، بينما تم إعطاء 76.7% جرعة واحدة على الأقل.

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد حوالي 185.97 مليون. وبلغ عدد الذين حصلوا على جرعتين حوالي 88.79 مليون. بلغت نسبة مثل هؤلاء الناس 90.4% للذين يبلغون من العمر 65 أو أكبر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)