مساعد كارلوس غصن يدفع ببراءته في طوكيو

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كرر غريغ كيلي، الذي كان مساعدًا مقربًا لكارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق، براءته من التورط المزعوم في عدم الإبلاغ عن تعويض شركة السيارات اليابانية لرئيسه السابق في جلسة الاستماع النهائية في محكمة طوكيو الجزئية يوم الأربعاء.

قال كيلي (65 عاما)، المسؤول التنفيذي السابق لشركة نيسان، إنه لم يرتكب أي جرائم، نافيا تهم انتهاك الأدوات المالية وقانون الصرف من خلال لعب أدوار في سوء السلوك.

وشدد على أنه كان يفكر في طرق مشروعة للإبقاء على غصن في نيسان، بما في ذلك دفع رسوم استشارات ما بعد التقاعد مقدما، وأن عدم الإبلاغ عن هذه المدفوعات، إن وجدت، لن يرقى إلى مستوى الخطأ الذي يستحق عقوبة جنائية.

وتتهم النيابة كيلي بمساعدة غصن على التكتم عن 9,1 مليار ين (نحو 70 مليون يورو) من الدخل خلال الفترة 2010-2018 التي كانت نيسان تنوي دفعها لاحقاً لمديرها حينها عن السلطات المالية اليابانية .

وقال كيلي خارج المحكمة بعد الجلسة ”لم تُرتكب جريمة“ مضيفا ”كارلوس غصن لم يتقاضى أي مبلغ ولم يكن هناك اتفاق واجب النفاذ“.

وقال الدفاع أيضًا إن شهادة رئيس مكتب سكرتير نيسان السابق، التي أدلى بها في صفقة التماس مع المدعين، بأن المسؤول أظهر لكيلي وثائق تتعلق بإخفاء المكافأة لغصن ليست جديرة بالثقة لأنها تفتقر إلى التفاصيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)