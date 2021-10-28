دخول حاكمة طوكيو كويكي يوريكو للمستشفى مرة أخرى بسبب الإجهاد

أخبار اليابان

قالت حكومة العاصمة اليابانية، الأربعاء، إن كويكي يوريكو، حاكمة طوكيو دخلت المستشفى بسبب الإجهاد الشديد مرة أخرى.

وجد طبيبها أن كويكي تحتاج إلى حوالي أسبوع من الراحة، وفقًا لحكومة العاصمة.

سيحل نائبها تاكاشي تاكيشي محلها حتى تعود إلى العمل.

دخلت كويكي، 69 عامًا، المستشفى لآخر مرة في الفترة من 22 إلى 30 يونيو/ حزيران. استأنفت عملها في مكتبها في 2 يوليو/ تموز. وفي اليوم التالي، أو في اليوم السابق لانتخابات مجلس العاصمة، زارت مرشحي حزب تومين فيرست نو كاي، الذي تعمل كمستشار خاص له.

منذ ذلك الحين، عملت في كثير من الأحيان حتى في عطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك أثناء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو لهذا الصيف ومكافحة جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)