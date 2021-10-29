لقاح كورونا.. اليابان تجعل الجرعة المعززة متاحة للجميع

أخبار اليابان

اتفقت لجنة وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس على خطة لجعل جرعة ثالثة من لقاح كورونا، أو جرعة معززة، متاحة لكل من حصل على جرعتين من اللقاح.

من المتوقع إعطاء جرعة معززة في وقت مبكر بعد ثمانية أشهر من انتهاء الجرعة الثانية. لم يتم تحديد أي أولوية الجرعات المعززة، ولكن من المرجح أن تبدأ الجرعات الإضافية في ديسمبر/ كانون الأول بالنسبة للعاملين الطبيين، الذين كانوا أول من تلقوا جرعات اللقاح في البلاد.

ومن المقرر أن تتخذ وزارة الصحة قرارًا رسميًا بشأن خطة الجرعات المعززة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أخذت لجنة الوزارة في الحسبان دراسة استقصائية خارجية أظهرت أن تأثير منع العدوى لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر ينخفض من 88% إلى 47% بعد خمسة أشهر لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 أو أكبر.

ووافقت اللجنة أيضًا على تأمين فرص التلقيح لأولئك الذين لم يتلقوا جرعة من اللقاح بعد بدء الجرعات المعززة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)