شركة سكك حديد وسط اليابان توقف أعمال نفق ماغليف بعد حادث مميت

أخبار اليابان

قالت شركة سكك حديد وسط اليابان، أو جي آر توكاي، يوم الخميس إنها أوقفت أعمال البناء في الأنفاق الجبلية لخط قطار شينكانسن الذي يعمل لارفع المغناطيسي، بعد انهيار نفق مميت في اليوم السابق.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية إن اثنين من عمال البناء تعرضا لسقوط صخور نتجت عن عمليات تفجير في نفق في مدينة ناكاتسوغاوا بوسط اليابان، بمحافظة غيفو. خلف الحادث قتيلا وجرح الاخر.

وقالت الشركة إنها ستطبق تدابير السلامة، بما في ذلك فحص شامل لإجراءات العمل.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها بناء خط قطار ماغليف عن حالة وفاة.

وقال كينيتشي نيمي، مسؤول شركة جي آر توكاي، في مؤتمر صحفي عقد في ناغويا بمحافظة أيتشي بوسط اليابان، معربًا عن تعازيه في الوفاة الناتجة الحادث ”نحن نعتذر بشدة عن الحادث“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس(