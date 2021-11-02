لم يتم العثور على اسم كومورو زوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو في قائمة اجتياز امتحان نقابة المحامين في نيويورك

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لم يتم تأكيد اسم كي كومورو، زوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو ، في قائمة الناجحين في امتحانات المحامين بولاية نيويورك في يوليو/ تموز، والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة.

تم عرض أسماء 5785 شخصًا من بين 5791 مرشحًا ناجحًا بالترتيب الأبجدي على الموقع الرسمي لمجلس ولاية نيويورك.

رفض المجلس التعليق على الأسماء غير الموجودة في القائمة.

كومورو، 30 عاما، تخرج من كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك في مايو/ أيار تقدم لامتحان المحاماة في ولاية نيويورك في يوليو/ تموز. حاليًا، ينتمي إلى مكتب محاماة في نيويورك كعضو فريق.

اجتاز ما مجموعه 9227 شخصًا امتحان يوليو/ تموز. نجح منهم 63% من المتقدمين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)