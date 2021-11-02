إصابة 17 شخصا في هجوم قطار طوكيو

أخبار اليابان

أصيب 17 شخصًا بجروح في هجوم على قطار في طوكيو نفذه رجل يبلغ من العمر 24 عامًا مساء الأحد، وكان أحد الضحايا، وهو رجل في السبعينيات من العمر، فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة بعد تعرضه للطعن في صدره.

تم نقل 17 شخصا الى المستشفى. الأشخاص الستة عشر، باستثناء الرجل المطعون، هم في الفئة العمرية من 10 إلى 69 عامًا، وإصاباتهم لا تهدد حياتهم. تحقق إدارة شرطة العاصمة في طوكيو في تفاصيل الهجوم.

واعتقل ضباط الشرطة المشتبه به، كيوتا هاتوري، الذين هرعوا إلى مكان الحادث للاشتباه في محاولته القتل. وظيفته وعنوانه غير معروفين. وقال هاتوري للشرطة: ”أردت أن أحصل على عقوبة الإعدام عن طريق قتل الناس“، بحسب مصادر استقصائية.

حوالي الساعة 8 مساءً (11 صباحًا بتوقيت غرينتش)، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ تفيد بأن رجلاً يمسك بأداة حادة في قطار على خط كيو. تم إجراء المكالمة الهاتفية من قبل شخص على متن القطار السريع المتجه للداخل عندما كان مسافرا في مدينة تشوفو، إحدى ضواحي العاصمة اليابانية.

ووفقًا لمقر التحقيق الذي أقيم في مركز شرطة تشوفو، فقد طعن هاتوري الرجل في السبعينيات من عمره، والذي كان يجلس في السيارة رقم 3 في القطار، في صدره الأيمن بأداة ذات حواف بشفرة طولها حوالي 30 سم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)