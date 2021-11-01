طرح عملة معدنية جديدة فئة 500 ين في اليابان

أخبار اليابان

تم تداول عملة معدنية فئة 500 ين، مصنوعة بأحدث تقنيات مكافحة التزوير في اليابان اليوم الاثنين.

العملة الجديدة هي الجيل الثالث من العملة المعدنية المتداولة الأعلى قيمة في البلاد والتي تم إصدارها لأول مرة في عام 1982. وهي أول إعادة تصميم للعملة منذ 21 عامًا.

بدأ بنك اليابان في ضخ العملات المعدنية المسكوكة حديثًا إلى المؤسسات المالية في الصباح.

تختلف تواريخ بدء استخدام العملة خارج البورصة في البنوك التجارية حسب المؤسسة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك الكبرى مثل بنك MUFG في تبادل العملة الجديدة يوم الخميس.

تستخدم العملة الجديدة المواد التي تحقق بنية ثنائية اللون. يتم استخدام تقنية خاصة لتعزيز تأثير منع التزوير في حواف العملة المسننة والأحرف الدقيقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)