تحقيقات: مهاجم قطار طوكيو استهدف قطارًا سريعًا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا

أخبار اليابان

أفادت مصادر مطلعة على التحقيق، الثلاثاء، أن المشتبه به في هجوم بسكين وحرق متعمد أسفر عن إصابة 17 شخصًا بجروح في قطار في طوكيو مساء الأحد، استهدف على وجه التحديد قطارًا سريعًا لتنفيذ هجومه.

أبلغ المشتبه به كيوتا هاتوري البالغ من العمر 24 عامًا محققي الشرطة أن القطارات السريعة تستغرق وقتًا أطول في السفر بين كل محطة ويكون بها عدد أكبر من الركاب مقارنة بالقطارات الأخرى، وفقًا للمصادر.

قال هاتوري للمحققين إنه يعتقد أنه سيكون بالتأكيد قادرًا على قتل أشخاص في قطار، وفقًا للمصادر. نفذ الهجوم على قطار سريع متجه إلى شينجوكو من هاتشيوجي على خط كيو التابع لشركة كيو.

ووجدت الشرطة أيضًا أن هاتوري كان يقيم في فندق هاتشيوجي منذ شهر قبل الهجوم وكان يستخدم بشكل متكرر قطارات كيو المحدودة للوصول إلى وسط طوكيو.

تم القبض عليه بتهمة محاولة القتل فيما يتعلق بهجوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)