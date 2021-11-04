إمبراطور اليابان يمنح وسام الثقافة لأبرز الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية في اليوم الوطني للثقافة

أخبار اليابان

أقامت اليابان حفلا لتوزيع وسام الثقافة لهذا العام في القصر الإمبراطوري في طوكيو يوم الأربعاء.

حضر 6 من الفائزين التسعة الحفل الذي أقيم في يوم الثقافة الوطني، وحصلوا على ميداليات الإمبراطور ناروهيتو. كان الحضور شيغيو ناغاشيما، 85 عاما، المدير السابق لفريق بيسبول يوميوري غاينتس، ممثل الكابوكي أونوي كيكوجورو السابع، 79 عاما، واسمه الحقيقي هيديوكي تراجيما، الشاعر هيروهيكو أوكانو، 97 عاما، عالم الأنثروبولوجيا الثقافية جونزو كاوادا، 87 عاما، الرسام كوجي كينوتاني، 78 عاما، وعالم الرياضيات شيغيفومي موري، 70 عاما.

غاب العالم الأمريكي المولد سيوكورو مانابي، البالغ من العمر 90 عامًا، الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، وعالم الأحياء الجزيئية تسونيكو أوكازاكي، 88 عامًا. مانابي هو كبير خبراء الأرصاد الجوية بجامعة برينستون في الولايات المتحدة.

الفائز المتبقي هي أسامي ماكي، التي قادت عالم الباليه في اليابان لفترة طويلة وتوفيت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول عن عمر يناهز 87 عامًا. وكانت ماكي، واسمها الحقيقي أسامي فوكودا، قد أعطت موافقتها غير الرسمية على استلام الجائزة قبلها الموت.

وقال الإمبراطور ناروهيتو للحائزين على الجوائز: ”أنا سعيد حقًا لأنكم جميعًا قد حققتم إنجازات ملحوظة وإسهامات عظيمة في التنمية الثقافية في بلدنا بعد سنوات عديدة من الجهود“. ثم تحدث الإمبراطور مع كل من الحاضرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)