مهاجم قطار طوكيو خطط لجريمته منذ شهور وأراد قتل الكثيرين في الهالووين

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أفادت مصادر مطلعة على تحقيقات الشرطة، الخميس، أن المشتبه به في هجوم بسكين وحرق متعمد أسفر عن إصابة 17 شخصًا في قطار في طوكيو يوم الأحد، اعترف بأنه خطط في البداية لمهاجمة الحشود.

قال المشتبه به كيوتا هاتوري، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تم اعتقاله للاشتباه في محاولته القتل، إنه بينما كان يخطط في الأصل لمهاجمة الحشود، فقد تخلى عن الفكرة لأنه يعتقد أنها ستسبب ضجة وسيهرب الناس، وفقًا لمصادر.

وطعن المهاجم بعض الضحايا وأشعل حريقا في إحدى عربات القطار مساء يوم الأحد بينما كان كثيرون متجهين لحضور احتفالات عيد الهالوين. وأثار الهجوم ذعر الركاب الذين انطلقوا في الصراخ وتدافعوا على نوافذ القطار للفرار. وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلا في السبعينيات من عمره لا يزال في حالة خطيرة إثر طعنه في منطقة الجذع فيما عولج 16 آخرون أصيبوا بإصابات طفيفة أغلبها اختناقات.

تعتقد إدارة شرطة العاصمة أن هاتوري كان يستعد لهجوم منذ أن ترك وظيفته في يونيو/ حزيران.

وبحسب المصادر، قال هاتوري في استجوابه إنه رغم رغبته في الموت بعد تركه وظيفته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. ونُقل عنه قوله إنه يريد أن يحكم عليه بالإعدام.

بينما كان هاتوري قد فكر في مهاجمة الحشود في طوكيو في عيد الهالوين في البداية، قال إنه غير خطته بعد أن علم بحادث وقع في أغسطس/ آب حيث هاجم رجل ركابًا بسكين وحاول إشعال النار في زيت الطهي في قطار أوداكيو التابع لشركة أوداكيو إليكتريك السكك الحديدية في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)