زيارة مرتقبة لرئيس وزراء اليابان للولايات المتحدة خلال هذا الشهر

أخبار اليابان

قالت مصادر حكومية يابانية، الخميس، إن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يفكر في زيارة الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قالت مصادر حكومية إن كيشيدا يعتقد أنه من الأفضل زيارة الولايات المتحدة قبل جلسة غير عادية للبرلمان الياباني التي من المرجح أن تعقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني للاستماع إلى خطابه السياسي والتعامل مع ميزانية إضافية.

وخلال زيارته لاسكتلندا يوم الثلاثاء لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة، أجرى كيشيدا محادثة قصيرة مع بايدن ووافق على زيارة الولايات المتحدة خلال هذا العام لحضور اجتماع رسمي.

في محادثتهما، اتفق الزعيمان أيضًا على مواصلة العمل عن كثب لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، نظرًا لتواجد الصين المتزايد.

وقالت المصادر إن كيشيدا يهدف إلى إعادة التأكيد على أهمية تعميق التحالف الياباني الأمريكي خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)