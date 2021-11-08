كيشيدا يعين ناكاتاني مستشارا لقضايا حقوق الإنسان

أخبار اليابان

من المقرر أن يختار رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وزير الدفاع السابق ناكاتاني جين كمستشار له لقضايا حقوق الإنسان، وهو منصب جديد يخطط الزعيم الياباني لإنشائه مع وضع الصين في الاعتبار على ما يبدو.

وأبلغ كيشيدا ناكاتاني بالقرار خلال اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين. وسيتولى ناكاتاني المنصب يوم الأربعاء، عندما يقوم كيشيدا، الذي تولى منصبه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، بتشكيل حكومة جديدة.

قالت مصادر مطلعة إن كيشيدا يهدف من خلال إنشاء المنصب الجديد إلى تسليط الضوء على سياسة إدارته للعمل بنشاط للمساعدة في حل قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في الصين، والتي تثير مخاوف المجتمع الدولي.

وقال ناكاتاني للصحفيين بعد الاجتماع ”سأتعامل مع قضايا حقوق الإنسان الدولية من خلال العمل عن كثب مع وزيري الخارجية والصناعة“. كما أشار إلى أنه سيدعم جهود الشركات اليابانية في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

في أبريل / نيسان أنشأ ناكاتاني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس لجنة أبحاث الأمن القومي التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مجموعة من المشرعين من كل من الكتل الحاكمة والمعارضة لتعزيز دبلوماسية حقوق الإنسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)