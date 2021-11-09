اعتقال شخص لإضرامه النار في قطار فائق السرعة جنوب غربي اليابان مستوحى من هجوم الجوكر

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ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عامًا يوم الاثنين بعد أن ألقى سائلاً على أرضية قطار على خط كيوشو شينكانسن وأشعل النار فيه أثناء مرور القطار السريع في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان. ولم يصب أحد بأذى. ويقول المسؤولون إن الرجل يدعي أنه استلهم فعلته من الهجوم الذي وقع في طوكيو الشهر الماضي.

قام أحد الركاب بإخماد الحريق ولم يصب أحد. نفذ كيوشي مياكي الهجوم في قطار شركة سكة حديد كيوشو أو جي آر كيوشو، المتجه إلى محطة كاغوشيما تشو في محافظة كاغوشيما، جنوب كوماموتو، من محطة هيروشيما بمحافظة هيروشيما، غرب اليابان، حوالي الساعة 8:45. صباحًا (11:45 مساءً الأحد بتوقيت غرينتش). كان قطار ساكورا رقم 401 يسير بين محطتي كوماموتو وشين ياتسوشيرو وقت الحادث.

وبحسب جي آر كيوشو وإدارة شرطة محافظة كوماموتو، كان هناك حوالي 30 راكبًا في العربة رقم 3 من القطار المكون من ثماني عربات، حيث وقع الهجوم. كانت السيارة للركاب دون حجز مقعد.

ألقت شرطة كوماموتو القبض على مياكي في القطار في شين ياتسوشيرو للاشتباه في محاولته إضرام النيران. كان مياكي كيوشي جالسًا في مقعده عندما دخل ضباط الشرطة العربة رقم 3 ولم يكن بحوزته سكين.

اعترف مياكي، أحد سكان مدينة فوكوؤكا، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، والمتاخمة لمحافظة كوماموتو، بارتكاب الجريمة، قائلاً إنه كان يحاول تقليد الهجوم بالسكين والحرق المتعمد الذي وقع في طوكيو نهاية الشهر الماضي الذي أسفر عن إصابة عدة أشخاص. حيث إنه في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصاب رجل يرتدي زي الجوكر 17 شخصا، من بينهم شخص واحد في حالة خطيرة، خلال هجوم على قطار كيو في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)