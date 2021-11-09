اليابان تخفف قيود الدخول بالنسبة لرجال الأعمال والطلاب

أخبار اليابان

خففت الحكومة اليابانية يوم الاثنين قيودها الحدودية الخاصة بفيروس كورونا على المسافرين من رجال الأعمال والطلاب الأجانب والمتدربين الفنيين من الخارج.

بالنسبة للأجانب واليابانيين الذين يدخلون اليابان من الخارج لأغراض تجارية، تم تخفيض فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أيام من 10 أيام.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة من مجتمع الأعمال لاتخاذ إجراءات للترويج لرحلات العمل.

يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال على المدى القصير الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بالخروج إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية في اليوم الثالث من الوصول بشرط أن يلتزموا بخطط النشاط المقدمة لهم من قبل الشركات إلى الحكومة.

يُسمح أيضًا للطلاب الأجانب والمتدربين التقنيين بدخول اليابان، بشرط أن تقوم المنظمات المضيفة، مثل الجامعات والشركات، التي تقبلهم بإدارة تحركاتهم بدقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)