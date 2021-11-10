الحكم على الممرضة التي سممت مرضاها بالسجن مدى الحياة في اليابان

أخبار اليابان

حكمت محكمة يابانية على ممرضة سابقة قتلت ثلاثة مرضى بتلويث قطرات وريدية بمطهر، بالسجن مدى الحياة يوم الثلاثاء من قبل محكمة يابانية.

خلال محاكمتها، اعترفت أيومي كوبوكي البالغة من العمر 34 عامًا بقتل المرضى في السبعينيات والثمانينيات من العمر قبل خمس سنوات في قضية صدمت اليابان.

وقال كازونوري كاري، رئيس محكمة يوكوهاما، إن دافع الممرضة السابقة، أيومي كوبوكي، ”كان أنانيًا للغاية، وتتحمل مسؤولية جنائية خطيرة“. لكنه قال إن لديها ”إمكانية الإصلاح“.

وقال القاضي إن كوبوكي قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم. قال إنها كانت تعاني من أعراض اضطراب طيف التوحد وكانت في حالة اكتئاب في ذلك الوقت، لكنها لم تكن تعاني من اضطراب عقلي آخر.

وقال كاري إن أفعال كوبوكي كانت مخططة جيدًا وخبيثة حيث قامت ممرضات بريئات أخريات بإعطاء المطهرات لقتل المرضى.

لكن القاضي أشار إلى أن كوبوكي اعترفت بالذنب في التهم الموجهة إليها، وأخبرت المحكمة أنها تريد أن تدفع ثمن الجرائم بحياتها ولم ترتكب في السابق أي أعمال معادية للمجتمع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)