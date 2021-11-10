اليابان تخطط لإجراء اختبارات ”PCR“ مجانا للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية تخطط لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن فيروس كورونا الجديد للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض الفيروس مجانًا.

وقالت المصادر إن الإجراء سيتم إدراجه في الخطوط العريضة للخطوات المقرر أن تتخذها الحكومة يوم الجمعة للسيطرة على الوباء في وقت مبكر.

يتم تقديم اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ”PCR“ مجانًا للأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل الحمى وعلى اتصال وثيق بالمرضى إذا وجد الأطباء ومكاتب الصحة العامة أنه من الضروري القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، أجرى عدد محدود من البلديات مثل هذه الاختبارات.

واجه الناس صعوبة في إجراء اختبارات مدفوعة الأجر هذا الصيف وسط الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد. أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن عدد المصابين الذين الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يكون قد زاد بسبب نقص الاختبارات.

وفقًا لخطط الحكومة، ستتوفر مجموعات الاختبار في المتاجر والصيدليات وأماكن أخرى مجانًا في حالة عودة ظهور الفيروس، وفقًا للمصادر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)