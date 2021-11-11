فايزر تسعى للحصول على موافقة اليابان لاستخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا

أخبار اليابان

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة الطب الحيوي الألمانية بيونتك يوم الأربعاء إنهما تقدمتا بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

تم ترخيص اللقاح للاستخدام الطارئ للفئة العمرية في الولايات المتحدة. في اليابان تمت الموافقة عليه حاليًا لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر.

أكدت التجارب السريرية في الخارج أن اللقاح فعال بنسبة 90% في الحماية من كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا بجرعة ثلث الكمية المعطاة للبالغين، وفقًا لشركة فايزر.

وقالت الشركة إن اللقاح آمن للاستخدام للأطفال الأصغر سنا والآثار الجانبية بينهم مماثلة لتلك الموجودة لدى البالغين.

يميل الأطفال إلى أن يكونوا أقل تأثراً بفيروس كورونا الجديد، لكن يتم تشجيعهم على الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة لمنعهم من نقل الفيروس إلى الآخرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)