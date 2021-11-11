رئيس وزراء اليابان كيشيدا مطالب بإنعاش الاقتصاد ومنع انتشار فيروس كورونا

أخبار اليابان

يواجه رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي أعيد انتخابه وشكل حكومته الثانية يوم الأربعاء، مهمة شاقة تتمثل في إنعاش اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، مع منع عودة ظهور فيروس كورونا الجديد.

بالنسبة لرئيس الوزراء، ليس هناك مجال للفشل قبل انتخابات الصيف المقبل لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا في لبرلمان البلاد. يتطلع كيشيدا إلى رفع النتائج قبل انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن احتفظ بالسلطة في الانتخابات العامة التي أجريت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول لمجلس النواب، وهو مجلس النواب المهم للغاية.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء عقب تشكيل حكومته الجديدة ”لا يمكن أن يكون لدينا فراغ سياسي“. ”سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ السياسات على وجه السرعة“.

ويهدف كيشيدا إلى التوصل إلى تفاصيل عن ”شكل جديد للرأسمالية“ روج له خلال حملته الانتخابية على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر/ أيلول والانتخابات العامة.

يجادل كيشيدا بأن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي اتُخذت منذ الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء السابق جونئتيشيرو كويزومي في منصبه قد وسعت الفوارق بين الشعب، ويسعى كيشيدا إلى مراجعة مزيج السياسة الاقتصادية ”الأبينوميكس“ الذي نفذه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وخلق دورة إيجابية من النمو والتوزيع لإعادة بناء الطبقة الوسطى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)