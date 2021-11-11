اليابان توافق على استخدام لقاح فايزر للجرعات المعززة

أخبار اليابان

وافقت لجنة وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء على استخدام لقاح كورونا من شركة فايزر للجرعة الثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ستعطي الوزارة موافقتها الرسمية يوم الخميس. ستجتمع لجنة وزارية منفصلة يوم الاثنين لمناقشة ما إذا كان سيتم تغطية الجرعة المعززة بالنفقات العامة.

تمت الموافقة حاليًا على لقاح فايزر لأول جرعتين لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر في اليابان.

سيتم تحديد الحد الأدنى لسن الجرعة المعززة عند 18 عامًا في الوقت الحالي بسبب نقص البيانات السريرية عن الأشخاص الأصغر سنًا. ستنظر الوزارة في خفض الحد الأدنى للسن عند توفر بيانات إضافية.

سيتم إعطاء الجرعة المعززة لأولئك الذين تلقوا جرعاتهم الثانية قبل ستة أشهر على الأقل، بدءًا من ديسمبر/ كانون الأول مع العاملين في المجال الطبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)