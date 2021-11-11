اليابان تسعى لاستخدام حبوب ميرك المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إن الحكومة اليابانية ستهدف إلى وضع عقار مولنوبيرافير الفموي المضاد لفيروس قيد الاستخدام العملي في البلاد بحلول نهاية هذا العام.

في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال كيشيدا إن الحكومة تعتبر حبوب العقار الورقة الرابحة في المعركة المقبلة ضد الوباء.

سيتم توفير إجمالي 1.6 مليون جرعة من مولنوبيرافير للمستشفيات ومقدمي الرعاية الطبية الآخرين في اليابان بمجرد أن تمنح وزارة الصحة موافقتها على استخدام الدواء في البلاد.

في حالة الموافقة، سيكون مولنوبيرافير أول عقار لفيروس كورونا يتم تناوله عن طريق الفم يدخل حيز الاستخدام العملي في اليابان.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية ميرك وشركائها، التي تعمل على تطوير مولنوبيرافير، يوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة اليابانية بشأن توريد الدواء إلى البلاد. وبلغت قيمة الصفقة 1.2 مليار دولار. ستقدم الشركة قريبًا طلبًا للحصول على موافقة الدواء في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)