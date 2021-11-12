تدريبات عسكرية بين اليابان والولايات المتحدة

أخبار اليابان

أجرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والقوات الجوية الأمريكية تدريبات بحث وإنقاذ مشتركة في محافظة أوكيناوا للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما ذكرت وزارة الدفاع يوم الخميس.

وجرت التدريبات في السماء والبحار شمال جزيرتي إيشيغاكي ومياكو في المحافظة التي تقع أقصى جنوب اليابان يوم الثلاثاء.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن التدريبات قد أقيمت تحسبا لوقوع طوارئ ليس فقط حول جزر سينكاكو، على بعد حوالي 170 كيلومترًا من إيشيغاكي ، ولكن بالقرب من تايوان.

تسمح قوانين الأمن القومي لقوات الدفاع الذاتي بإجراء عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم للجيش الأمريكي الذي يتعامل مع الحوادث التي لها ”تأثير كبير“ على سلام اليابان وأمنها. يمكن اعتبار هجوم مسلح على تايوان حادثًا من هذا القبيل نظرًا لقربه من منطقة سينكاكو التي تديرها اليابان، والتي تطالب لها الصين.

وقد انضمت إلى التدريبات مروحيات UH-60J التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية من قاعدة ناها فى أوكيناوا وطائرة CV-22 Ospreys التابعة للقوات الجوية الأمريكية للعمليات الخاصة وطائرات النقل MC-130J.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)