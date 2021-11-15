أكثر من 50% من اليابانيين عانوا من أخبار كاذبة وإشاعات عن لقاحات كورونا

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة فكرية يوم السبت أن 56% من المشاركين في اليابان قالوا إنهم تعرضوا لمعلومات غير موثوقة أو شائعات لا أساس لها حول لقاحات كورونا.

وردا على سؤال حول المكان الذي صادفوا فيه مثل هذه المعلومات المشبوهة، مع السماح بإجابات متعددة، استشهد 46% من المستجيبين بالإنترنت و 25% من البرامج التلفزيونية التي تبثها جهات البث التجارية، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الصحافة اليابانية.

سأل الاستطلاع أولئك الذين تعرضوا لمعلومات مشكوك فيها كيف تأكدوا من المعلومات الصحيحة، مع السماح بإجابات متعددة. بلغت نسبة المستجيبين الذين استشهدوا بالبرامج التلفزيونية 48%، تليها وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، بنسبة 32%، ومنشورات الخبراء عبر الإنترنت، بنسبة 28%، والإعلانات من الحكومة اليابانية، بنسبة 25%، والمحادثات مع أفراد الأسرة والأصدقاء، بنسبة 24%، وتقارير إخبارية بنسبة 20%.

وردا على سؤال حول كيفية حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، قال 51% إنهم شاهدوا التلفزيون، وقال 42% إنهم ناقشوا الأمر مع أفراد الأسرة والأصدقاء، واستشهد 27% بإعلانات حكومية وقال 25% إنهم استخدموا تقارير صحفية كمرجع.

طلب الاستطلاع أيضًا من المستجيبين تقييم موثوقية كل منصة بمقياس من صفر إلى 100 نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)