اليابان تسمح بالجرعات المعززة للقاح كورونا

أخبار اليابان

قررت وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا الجديد لشركة فايزر سيتم إعطاؤها للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأخيرة قبل 6 أشهر، وفقًا لتقدير الحكومات المحلية.

ولكن من حيث المبدأ، سيتم إعطاء الجرعات المعزز بعد 8 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

كما قررت الوزارة إعطاء الجرعات المعززة لجميع الأشخاص الراغبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر مجانًا ”كتطعيمات مؤقتة“ بموجب قانون التحصين.

تمت الموافقة على الخطط من قبل لجنة خبراء الوزارة في نفس اليوم.

سيتم إعطاء الجرعات المعززة اعتبارًا من الشهر المقبل، وسيتم تمديد فترة إعطاء الجرعات الثالثة اعتبارًا فبراير/ شباط 2022 حتى سبتمبر/ أيلول من نفس العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)