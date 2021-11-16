”فوغاكو“ الياباني.. يحافظ على مكانته كأسرع سوبر كومبيوتر في العالم بلا منازع

أخبار اليابان

قال معهد ريكين يوم الثلاثاء إن الكمبيوتر العملاق ”فوغاكو“، الذي تديره بشكل مشترك كيانات بما في ذلك معهد الأبحاث المرتبط بالحكومة اليابانية وشركة فوجيتسو، قد تصدر أربعة تصنيفات عالمية للمرة الرابعة على التوالي.

يبلغ أداء الكمبيوتر العملاق حوالي 442 بيتافلوب، أو كوادريليونات من عمليات الفاصلة العائمة في الثانية. دافع فوغاكو عن المركز الأول في تصنيف أفضل 500 حاسوب عملاق للاستخدام الصناعي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

بدأ العمل على تطوير فوغاكو خلفًا للحاسوب الفائق K في عام 2014.

بدء التشغيل الكامل في مارس/ آذار من هذا العام، تم استخدام فوغاكو حتى الآن لأغراض مثل البحث عن علاجات لفيروس كورونا ومحاكاة انتشار القطيرات المتعلقة بالفيروس، بالإضافة إلى توقع هطول أمطار غزيرة مفاجئة.

في التصنيف نصف السنوي لأفضل 500 حاسوب عملاق، الذي تم الإعلان عنه في يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني، احتل جهاز محاكاة الأرض التابع للوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية، أو JAMSTEC، المركز الأول لخمس مرات متتالية من يونيو/ حزيران 2002. تصدّر الحاسوب العملاق K الترتيب لمرتين متتاليتين - في يونيو/ حزيران 2011 ونوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)