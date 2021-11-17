إقامة مراسم بلوغ سن الرشد للأميرة أيكو الشهر القادم

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قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إن احتفالات بلوغ سن الرشد للأميرة اليابانية أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، التي ستبلغ العشرين من العمر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ستقام في الخامس من نفس الشهر.

يرجع التأخير إلى مراعاة واجباتها المدرسية. يصادف يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول يوم الأحد.

ذكرت وكالة القصر الإمبراطوري أن مؤتمرًا صحفيًا للأميرة إيكو حول بلوغ سن الرشد قيد الدراسة.

في صباح يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، ستزور الأميرة أيكو الملاذات الثلاثة في القصر الإمبراطوري وتتسلم الطوق الكبير من وسام التاج الثمين من الإمبراطور ناروهيتو، وفقًا للوكالة.

بعد الظهر، ستلتقي الأميرة أيكو بالإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بالإضافة إلى جديها الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)