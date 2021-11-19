اليابان تتصدر ”السبع الكبار“ في معدل التطعيم ضد كورونا

أخبار اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إن نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا في اليابان أصبحت الأعلى في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

يبلغ معدل التطعيم الياباني الآن 75.5%، يليه 75.3% في كندا، وفقًا للحكومة.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن التطعيمات للأشخاص الذين يأملون في الحصول على جرعات ”من المتوقع أن تنتهي بشكل أساسي خلال هذا الشهر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)