اليابان تتطلع إلى مراجعة القانون لتحسين حماية الطفل

أخبار اليابان

قدمت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء مشروع اقتراح لإدخال إجراءات قضائية لوضع الأطفال المعتدى عليهم تحت رعاية وقائية مؤقتة لفصلهم عن والديهم.

ويدعو المشروع إلى نظام جديد تقوم فيه المحاكم، كهيئة قضائية، بفحص ما إذا كانت قرارات المراكز الإقليمية لإرشاد الأطفال بشأن الحماية المؤقتة لهؤلاء الأطفال مناسبة.

تتضمن المسودة أيضًا اقتراحًا لإنشاء مؤهل جديد مصمم لتحسين كفاءة موظفي الحكومة المحلية وغيرهم للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال.

وقدمت المقترحات إلى اجتماع لجنة الخبراء بمجلس الضمان الاجتماعي التي تقدم المشورة لوزير الصحة.

وتخطط الوزارة لوضع اللمسات الأخيرة على المقترحات بحلول نهاية هذا العام، على أمل تقديم تشريع لمراجعة قانون رعاية الطفل إلى الدورة العادية للبرلمان العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)