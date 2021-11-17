زيادة أجور الممرضات اللاتي واجهن فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

علم يوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية تعتزم رفع الأجور الشهرية للممرضات العاملات في المنشآت الطبية التي تعالج مرضى فيروس كورونا الجديد بمقدار 4000 ين من فبراير/ شباط المقبل إلى سبتمبر/ أيلول.

ومن المتوقع أن يتم تضمين الخطة في الحزمة الاقتصادية للحكومة التي سيتم الانتهاء منها يوم الجمعة.

وستقرر الحكومة ما إذا كانت سترفع أجور هؤلاء الممرضات اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فصاعدًا أثناء إعداد ميزانيتها للعام المالي 2022 المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

تضغط إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو من أجل زيادة أجور الممرضات ومقدمي الرعاية والعاملين في الحضانة كجزء من مبادرته لخلق ”دورة إيجابية للنمو والتوزيع“.

قررت الحكومة بالفعل زيادة الأجور الشهرية لمقدمي الرعاية وعمال الحضانة بنحو 3%، أو 9000 ين، شهريًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)