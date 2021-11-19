زوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو يدفع أموال تسوية لخطيب والدته السابق

أخبار اليابان

دفع كومورو كي، زوج الأميرة اليابانية السابقة ماكو، أموال تسوية بقيمة 4093000 ين لخطيب والدته السابق، حسبما كشف وكيل الرجل يوم الخميس.

تم الإبلاغ عن قضية الأموال بين عائلة كومورو والرجل لأول مرة في مجلة أسبوعية في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد الإعلان عن الخطبة غير الرسمية للأميرة آنذاك لزميلها السابق في الجامعة. بسبب الجدل العام حول هذه القضية، أرجأ الحبيبان زواجهما حتى الشهر الماضي.

يوم الجمعة، قبل يومين من مغادرة الزوجين لبدء حياة جديدة في نيويورك، التقى كومورو مع الرجل وتوصل إلى اتفاق لتسوية المشكلة.

وبموجب الاتفاق، قام كومورو بتحويل الأموال إلى الرجل يوم الاثنين. كان المبلغ هو نفسه الذي تلقاه هو ووالدته من الرجل، وفقًا لوكيل الرجل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)