اليابان لتوسيع نطاق الإقامة الدائمة للعمال الأجانب

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن الحكومة اليابانية تخطط لإلغاء تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة بشكل فعال للأجانب ذوي المهارات العالية الذين يعملون في اليابان كعمال مهرة محددين في إطار برنامج الإقامة الذي تم تقديمه في عام 2019.

إذا تحقق ذلك، ستوسع اليابان نطاق العمال الأجانب المسموح لهم بالحصول على إقامة دائمة في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الزراعة والتصنيع والخدمات.

وقالت المصادر إن الحكومة تهدف إلى موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح بنهاية السنة المالية المقبلة على أقرب تقدير.

يسمح النظام الحالي فقط لهؤلاء الرعايا الأجانب بالعمل على المدى الطويل في صناعات البناء وبناء السفن.

ستسمح خطة الحكومة للعمال المهرة المحددين في جميع المجالات الصناعية الأربعة عشر التي تواجه نقصًا خطيرًا في العمالة التي يغطيها برنامج الإقامة للعمل على أساس طويل الأجل في اليابان، بما في ذلك صناعة الرعاية التمريضية، والتي يتم تشغيلها بموجب خطة منفصلة طويلة الأجل نظام العمل حسب المصادر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)