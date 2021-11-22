اليابان تدرس استئناف حملة تنشيط السياحة الداخلية

أخبار اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تطبيق سياسات لتعزيز الاقتصاد الذى أنهكته جائحة فيروس كورونا على مستوى البلاد، ولمحت باستئناف حملة Go To Travel لتنشيط السياحة الداخلية وإنعاش الاقتصاد، لاسيما مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة الجديدة بالجائحة، ة في وقت مبكر من أواخر يناير/ كانون الثاني بعد تقييم حالة الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال نهاية العام وفترة العام الجديد.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع إنه بعد إعادة استئناف الحملة، من المرجح أن تستمر حملة التخفيضات على السفر حتى أواخر يوليو/ تموز، قبل البدء الكامل لعطلة الصيف، باستثناء فترة عطلة الأسبوع الذهبي بين أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار.

سيُطلب من مستخدمي الحملة إظهار دليل التطعيم ضد فيروس كورونا أو نتائج الاختبار السلبية لفيروس كورونا. تم تعليق الحملة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوورنا.

وكانت الحكومة قدمت هذا الدعم ليغطى نصف نفقات سفر الشخص، وخصم 35% على خدمات مثل الإقامة أو النقل، وكوبونات خاصة بقيمة 15% يمكن استخدامها فى المتاجر والمطاعم خلال فترة السفر، إذا أقبل الأشخاص على خطط الرحلات من خلال وكالات السفر المعينة أو إبداء تحفظات فى فنادق معينة، يدرس رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميئو استئناف الحملة عبر تقديم خصومات أقل مع المزيد من تدابير الوقاية من العدوى، ووفقا لمسودة الخطة الجديدة، سيتم تخفيض الحد الأقصى للخصم لكل إقامة إلى 30% من إجمالى التكاليف، مع تقديم المزيد من العروض للسائحين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)