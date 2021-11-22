55 % من الأطفال في اليابان حريصون على الحصول على لقاح كورونا

أخبار اليابان

توصل مسح أجراه معهد أبحاث مرتبط بالحكومة اليابانية إلى أن 55% من أطفال المرحلة الابتدائية في البلاد يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد قريبًا.

في اليابان، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر مؤهلون حاليًا للحصول على لقاحات كورونا. مع بدء التطعيمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 في الولايات المتحدة، تواصل لجنة الاسنجابة لفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة اليابانية المناقشات حول ما إذا كان يجب أن يبدأ برنامج تطعيم الأطفال في البلاد أيضًا.

قد تبدأ تطعيمات الأطفال في الفئة العمرية 5-11 عامًا في اليابان في فبراير/ شباط 2022 على أقرب تقدير إذا تم منح الإذن. لكن البعض لا يزال حذرًا، حيث أن الأطفال يميلون إلى أن يكونوا بدون أعراض أو تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط حتى لو كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأجري المسح الذي أجراه المركز الوطني لصحة الطفل ونمائه في سبتمبر/ أيلول بعد الموجة الخامسة من الإصابات التي ضربت البلاد هذا الصيف. بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين خضعوا للمسح بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي بالمرحلة الثانوية 1271، و 5807 من الآباء وأولياء الأمور الآخرين.

من طلاب الصف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الابتدائية، قال 50% إنهم يريدون التطعيم قريبًا ضد فيروس كورونا الجديد، بينما بلغ المعدل 60% بين طلاب الصف الرابع إلى السادس. إجمالاً، جاء المعدل بين أطفال المرحلة الابتدائية إلى 55%، بحسب المسح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)