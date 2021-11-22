محافظِة طوكيو كويكي يوريكة تستأنف عملها بشكل كامل بعد وعكة صحية

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عادت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو إلى العمل في مكتب حكومة العاصمة يوم الأحد، بعد أن تعافت من الإجهاد الشديد الذي أجبرها على دخول المستشفى مرتين.

وصلت كويكي إلى مكتب حكومة طوكيو في حوالي الساعة 11:30 صباحًا (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش) لحضور مؤتمر عبر الفيديو لجمعية المحافظين الوطنيين لإجراء مناقشات حول الإجراءات المضادة لفيروس كورونا الجديد. كانت هذه هي المرة الأولى منذ حوالي شهر التي تأتي فيها كويكي إلى مكان عملها.

وقالت كويكي للصحفيين الذين كانوا ينتظرون وصولها ”لقد سببت قلقا هائلا. أنا في حالة جيدة الآن وسأعمل بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم“.

قالت كويكي في الاجتماع ، من بين أمور أخرى، إن الحكومة المركزية بحاجة إلى ضمان إمدادات مستقرة من لقاحات كورونا قبل بدء الجولة الثالثة من التطعيم ضد الفيروس.

في محادثات مع الصحفيين بعد الاجتماع الافتراضي، أكدت كويكي أنها في حالة جيدة، مضيفة أنها كانت قادرة على النظر إلى إدارة العاصمة ”من منظور الصورة الكبيرة“ أثناء الراحة. وقالت كويكي أيضا ”سأواصل العمل الجاد“ متجاهلة تقريرًا إعلاميًا بأنها ربما تفكر في الاستقالة بسبب اعتلال صحتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)