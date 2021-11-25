حمامات الساونا الخاصة تحقق شعبية كبيرة في اليابان

أخبار اليابان

أصبحت حمامات الساونا الخاصة أكثر شيوعًا في اليابان، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بها بطريقتهم الخاصة دون القلق بشأن عدوى فيروس كورونا.

وقد تم حجز العديد من حمامات الساونا الخاصةبشكل كامل. تحظى تجربة الاسترخاء في أحضان الطبيعة بعد استخدام الساونا بشعبية كبيرة أيضًا.

السبب الرئيسي وراء الطلب المتزايد هو الاتجاه إلى تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

لكن الشعبية تعكس بالتساوي التنوع في المجتمع. تجذب الساونا الخاصة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام الحمامات العامة بسبب هوياتهم الجنسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)