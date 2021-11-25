اليابان تخفض مكافآت موظفي الحكومة

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء خفض علاوات الشتاء للموظفين العموميين، وفقا لتوصيات هيئة شؤون الموظفين الوطنية.

تم اتخاذ القرار في اجتماعات الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء.

ستقدم الحكومة تعديل قانون رواتب الموظفين العموميين بما في ذلك التوصيات إلى جلسة استثنائية قادمة للبرلمان الياباني، في أقرب وقت ممكن.

لكن التخفيض لن ينعكس في مكافآت الشتاء لهذا العام حيث لن يتم تفعيل التعديل بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وهو التاريخ الأساسي لمكافآت الشتاء. لذلك ستتخذ الحكومة خطوة غير عادية لتعكس التخفيض عند دفع المكافآت لصيف 2022. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُخصم فيها علاوات الموظفين العموميين في وقت لاحق.

تدعو توصيات هيئة شؤون الموظفين الوطنية إلى خفض المكافآت السنوية بمقدار 0.15 شهرًا من الراتب عن العام السابق لتصل إلى 4.30 شهرًا، وهي السنة الثانية على التوالي من التخفيض، مع الإبقاء على الرواتب الشهرية دون تغيير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)