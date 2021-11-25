تلميذ يقتل زميله طعناً خلال مشاجرة في اليابان

أخبار اليابان

أقدم تلميذ ياباني على قتل زميله طعناً في مشاجرة بينهما صباح اليوم الأربعاء، في مدرسة إعدادية بوسط اليابان.

الضحية، يوزوكي إيتو، طالب في الصف الثالث بالمدرسة، تعرض للطعن عدة مرات في بطنه بسكين مطبخ من قبل الجاني، وهو أيضًا في الرابعة عشرة من عمره وفي الصف الثالث.

تم نقل ايتو الى مستشفى فى المدينة ولكن تأكد وفاته بعد حوالى ساعتين ونصف الساعة.

واعتقلت ادارة شرطة محافظة أيتشى الجاني في وقت لاحق، حيث اعترف الصبي بجريمته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)