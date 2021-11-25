فريق بحث ياباني ينضم إلى مشروع مسح ”أقدم أطلال العالم“

أخبار اليابان

تم تعيين فريق بحثي ياباني للمشاركة في مسح تنقيبي لما يعتقد أنه أقدم الآثار في العالم.

سيتم إرسال الفريق الياباني إلى الأنقاض في أيانلار في ضواحي سانليورفا، الواقعة في حوض نهر الفرات الأعلى في جنوب شرق تركيا، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة في البلاد.

يتألف الفريق من باحثين من مؤسسات مثل جامعة طوكيو ومعهد تشيبا للتكنولوجيا، وسيبدأ العمل من الصيف المقبل.

وأعربت الوزارة عن أملها في إجراء مسح التنقيب الجديد، قائلة إن الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية شاركت في العديد من المشاريع الأثرية السابقة في تركيا.

في أطلال جوبكلي تيبي، الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترًا من موقع أيانلار، بدأت أعمال التنقيب من التسعينيات وأدت إلى اكتشاف أعمدة حجرية مما يُعتقد أنه معبد. كشف التأريخ بالكربون المشع أن الأعمدة تعود إلى ما قبل 12000 عام، وتم تسجيل الآثار كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2018.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)