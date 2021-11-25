اليابان ستصدر سندات بقيمة 22 تريليون ين لتحفيز الاقتصاد

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سوف تُصدر الحكومة اليابانية سندات جديدة إضافية بقيمة 22.1 تريليون ين لهذه السنة المالية من أجل تمويل التحفيز الاقتصادي في السنة المالية 2021 حيث ستقوم بتجميع ميزانية تكميلية لهذا العام لتنفيذ إجراءات التحفيز الاقتصادي الجديدة.

سيكون إجمالي إصدار السندات الحكومية الجديدة في السنة المالية 2021 حوالي 1.5 مرة من المخطط الأصلي البالغ 43.6 تريليون ين.

تهدف الحكومة إلى منح موافقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على خطة الإصدار الإضافية، مما سيزيد من تدهور وضعها المالي.

ومن الميزانية الإضافية المخططة البالغة 36 تريليون ين، سيتم إنفاق 31.6 تريليون ين على الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة يوم الجمعة الماضي.

بالنسبة للميزانية التكميلية، ستقوم الحكومة بمراجعة تقديرات الإيرادات الضريبية للعام 2021 بمقدار 6.4 تريليون ين واستخدام 6.1 تريليون ين من فائض الميزانية المالية لعام 2020. وسيشكل بيع السندات الإضافي الباقي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)