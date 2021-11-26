القبض على ياباني أضرم النار في منزل أخيه وقتل طفليه حرقا

أخبار اليابان

ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 51 عامًا بزعم قيامه بإشعال النار في منزل في بلدة إينامي بمحافظة هيوغو بغرب اليابان، وقتل اثنين من أبناء أخيه الصغار، في وقت سابق من هذا الشهر.

ألقت إدارة شرطة محافظة هيوغو القبض على توميئو ماتسئو يوم الأربعاء للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وإحراق. كان المشتبه به يعيش مع الضحايا في نفس المنزل.

يشتبه في أن ماتسئو أضرم النار في المنزل بين الساعة 11:35 مساءً تقريبًا و 11:40 مساءً الجمعة من الاسبوع الماضي قتل الصبية الذين كانا ئمين في المنزل. وقد اعترف بالتهم، بحسب مصادر استقصائية.

احترق المنزل بشكل كامل وتحول إلى رماد. تم العثور على جثث طالب الصف السادس الابتدائي يوكي ماتسئو 12 عاما، وشقيقه البالغ من العمر 7 سنوات، ماساكي، طالب في الصف الأول بين بقايا المنزل المحترق. كان سبب وفاتهم التسمم الحاد بأول أكسيد الكربون بسبب استنشاق الدخان.

كان المشتبه به قد اختفى بعد الحريق المتعمد. وجده محققو الشرطة جالسًا على مقعد في حديقة في مدينة أوساكا، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، المجاورة لهيوغو، بعد ظهر الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)