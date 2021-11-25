سفير اليابان في أفغانستان يلتقي مسؤول من حركة طالبان

أخبار اليابان

أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الخميس أن السفير الياباني لدى أفغانستان تاكاشي أوكادا أجرى محادثات مع عبد الغني برادار المسؤول الكبير بالحكومة المؤقتة في افغانستان التي عينتها حركة طالبان في العاصمة الافغانية كابول.

سعى أوكادا إلى تعاون طالبان لضمان سلامة المواطنين اليابانيين والموظفين المحليين الذين عملوا مع اليابانيين في أفغانستان وإجلاء الراغبين في مغادرة البلاد، وأبدى جانب طالبان تفهما بشأن الطلب.

كما دعا السفير الياباني حركة طالبان إلى احترام حقوق المرأة والأقليات العرقية والسعي إلى إقامة نظام سياسي شامل.

تم نقل السفارة اليابانية في أفغانستان إلى الدوحة بعد سيطرة حركة طالبان على كابول في أغسطس/ آب من هذا العام.

وزار أوكادا كابول لمدة 4 أيام حتى الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)