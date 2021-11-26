اليابان.. قاتل زميله يزعم تعرضه لمضايقات دفعته لارتكاب جريمته

أخبار اليابان

قالت مصادر استقصائية، الخميس، إن الطالب البالغ من العمر 14 عامًا الذي طعن زميله مما تسبب في مقتله والذي وقع يوم الأربعاء في مدرسة إعدادية في وسط اليابان، أبلغ الشرطة أنه واجه مضايقات من قبل الضحية، وهو صبي يبلغ من العمر 14 عامًا أيضًا، قبل الحادث.

لم تؤكد إدارة شرطة محافظة أيتشي وجود أي مشكلة بين طالبي السنة الثالثة في مدرسة البلدية في مدينة ياتومي بمحافظة أيتشي.

وقالت المصادر إن إدارة الشرطة تحقق بعناية في دوافع المهاجم، بينما تشتبه في أنه ربما يكون قد حمل ضغينة من جانب واحد ضد الضحية.

ووفقًا لشرطة أيتشي، فإن الضحية والمهاجم فصلان مختلفان. يوم الأربعاء، استدعى الجاني الضحية في الردهة على ما يبدو لأن قواعد المدرسة تمنع الطلاب من دخول الفصول الدراسية الأخرى دون موافقة.

بعد خروج الضحية من الفصل، أخرج المهاجم سكين مطبخ كان يخفيها وطعن الضحية بشكل متكرر في بطنه. وقالت الشرطة إنهما بالكاد تبادلا الكلمات في الردهة قبل الهجوم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)