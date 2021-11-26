تعيين المخرجة اليابانية كاواسي سفيرة للنوايا الحسنة

أخبار اليابان

عُينت المخرجة السينمائية اليابانة كاواسي ناومي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو يوم الخميس لتصبح خامس يابانية وأول امرأة يابانية تشغل هذا الدور.

وقالت كاواسي (52 عاما) في حفل التعيين بمقر اليونسكو في باريس ”للناس الحق في الاستمتاع بالحياة لكن الأصوات الصغيرة خاصة أصوات النساء تختفي“. وقالت ”نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على تنوع الأصوات ونلاحظ بصيص الحياة“.

وأضافت: ”من خلال صناعة الأفلام، أريد أن أنجز مهمتي كسفيرة للنوايا الحسنة من أجل مستقبل مزدهر للإنسانية والعالم“.

أشادت اليونسكو بكاواسي لمساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة الثقافة، من خلال أفلامها التي تصور النساء من مختلف الأعمار. وعبرت الأمينة العامة أودري أزولاي عن سعادتها بتولي كاواسي منصب سفيرة النوايا الحسنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)