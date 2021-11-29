مريضة سابقة بسرطان عنق الرحم تحث السيدات على تلقي اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري

أخبار اليابان

بينما تستعد اليابان لاستئناف الترويج للتطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري، في الربيع المقبل، دعت امرأة خضعت لعملية جراحية لسرطان عنق الرحم بعد إصابتها بالفيروس الناس لتلقي التطعيمات.

قالت السيدة البالغة من العمر 35 عامًا في طوكيو في مقابلة إن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري شائعة خارج اليابان. وقالت إنه يجب على الناس اعتبار لقاحات سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري كشيء قريب منهم.

في يوليو/ تموز 2018، عثرت المرأة على بقعة دم بحجم حبة الأرز على ملابسها الداخلية لم تكن دماء الدورة الشهرية.

على الرغم من أنها لم تفكر كثيرًا في الأمر في البداية، إلا أنها تذكرت أن أحد معارفها أخبرها عن رئيسة شركة توفت بسبب سرطان عنق الرحم. أجرت المرأة اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ووجدت أنها كانت إيجابية.

أظهرت الاختبارات التفصيلية اللاحقة أنها أصيبت بسرطان عنق الرحم. أخبرها الطبيب بأنها ستموت إذا لم يتم علاج السرطان، وقررت الخضوع لعملية جراحية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)