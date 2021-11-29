رئيس الوزراء الياباني يدعو لتحقيق النمو الاقتصادي لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

أخبار اليابان

شدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم السبت على الحاجة إلى النمو الاقتصادي لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال كيشيدا في كلمة خلال مراجعة للقوات في معسكر أساكا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في منطقة طوكيو ”النمو الاقتصادي سيكون المفتاح لتطوير القدرة الدفاعية الضرورية وحماية سلام بلادنا واستقرارها“.

وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات في إشارة إلى سعيه لتحقيق دورة حميدة من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة.

كما أكد أن الحكومة تدرس إمكانية امتلاك البلاد القدرة على ضرب قواعد صواريخ العدو.

وقال ”لن نستبعد أي خيار، بما في ذلك امتلاك قدرة هجوم قاعدة العدو، لتطوير القدرة الدفاعية اللازمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)