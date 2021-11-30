الحكومة اليابانية تسعى لزيادة دخل النساء

أخبار اليابان

بدأت الحكومة اليابانية مناقشة السياسات ذات الأولوية لتعزيز تمكين المرأة، بما في ذلك تدابير لزيادة الدخل بين النساء وخطوات للتصدي للعنف المنزلي.

بدأت مثل هذه المناقشات في اجتماع لمجلس المساواة بين الجنسين عقد في مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين.

وسيقوم المجلس بوضع السياسات ذات الأولوية في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في الاجتماع ”سنعمل على تحقيق شكل جديد للرأسمالية من خلال زيادة دخل المرأة من دورة إيجابية للنمو والتوزيع“.

كما سيجري المجلس مناقشات حول منتجات وخدمات ”femtech“، التي تستخدم أحدث التقنيات لمعالجة قضايا صحة المرأة، وسبل تعزيز إجازة الأبوة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)