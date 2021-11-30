ولي عهد اليابان: زواج الأميرة ماكو أثر على العائلة الإمبراطورية بأكملها

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قال والد الأميرة اليابانية السابقة ماكو وولي العهد أكيشينو إن زواج ابنته من كومورو كي كان له تأثير ليس فقط على عائلتها المباشرة ولكن أيضًا على أفراد العائلة الإمبراطورية الآخرين.

وقال ولي العهد في مؤتمر صحفي في طوكيو قبل عيد ميلاده الـ 56 يوم الثلاثاء إن غياب الاحتفالات المتعلقة بزواج الابنة الأولى لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو وكومورو ”أعطى انطباعا بأن (الأحداث والاحتفالات الإمبراطورية) تافهة للغاية“.

قال ولي العهد، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو والأول في ترتيب ولاية العرش، إن مراسم الخطوبة والزواج ”Nosai-no-Gi“ وطقسان إمبراطوريان أخريان يتعلقان بالزواج لم تُعقد بناءً على حكمه لأنه اعتقد أن الوثيقة التي كشف عنها كومورو في أبريل / نيسان ليشرح أن الخلاف المالي بين والدته وخطيبها السابق ”لن يسمح للناس بمعرفة الوضع بسرعة أو أن يكون مرضيًا“.

وقال ولي العهد: ”كان من الأفضل (لكومورو) أن تتاح له الفرصة لشرح (الفضيحة) شفهياً والإجابة على الأسئلة“.

قبل ثلاث سنوات، قال إنه سيكون من المستحيل القيام بالمراسم الخاصة بالخطوبة والزواج ما لم يشعر الكثير من الناس بالسعادة والرضا عن الوضع الذي يتعلق بابنته وكومورو، وكلاهما يبلغ من العمر الآن 30 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)