اليابان تطور نظام ذكاء اصطناعي لتقييم التهاب القولون التقرحي

أخبار اليابان

أعلن باحثون في جامعة طوكيو للطب والأسنان أنهم طوروا نظام دعم للصور الحاسوبية يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم أعراض التهاب القولون التقرحي من صور المنظار.

يعتقد الأستاذ المساعد كينتو تاكيناكا والأستاذ مامورو واتانابي وآخرون أن النظام يمكنه تقييم الأعراض والتنبؤ بتقدمها بنفس مستوى الدقة الذي يتمتع به الأخصائي.

ويأملون في وضع النظام قيد الاستخدام السريري من خلال أبحاثهم المشتركة مع شركة سوني اليابانية.

التهاب القولون التقرحي هو مرض تتشكل فيه القرحات على الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى آلام في البطن وإسهال ونزيف دموي، لكن أسبابه غير واضحة.

قد يضطر المرضى الذين لا تتحسن حالتهم بالأدوية إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالة الأمعاء الغليظة،و قد يصابون أيضًا بسرطان القولون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)