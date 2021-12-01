رئيس الوزراء الياباني: أزمة فيروس كورونا مستمرة

أخبار اليابان

حذر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الثلاثاء من أن أزمة كورونا مستمرة، في إشارة إلى اكتشاف متغير أوميكرون لفيروس كورونا الجديد.

وقال كيشيدا في اجتماع للمسؤولين التنفيذيين في حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم ”ما زلنا في خضم الأزمة“.

أفاد كيشيدا أن الحكومة استجابة لظهور المتحور الجديد حظرت دخول الأجانب القادمين من أي مكان في العالم من حيث المبدأ.

وقال إن الحظر ”إجراء مؤقت وغير عادي سيتم تطبيقه في حالة ما حتى تصبح خصائص المتحور أوميكرون معروفة إلى حد ما“. واضاف ”سنشرح الاجراء الاكثر تشددا لمراقبة الحدود بدقة حتى نتمكن من الحصول على تفهم من الشعب“.

قال كيشيدا: ”نهدف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الناس على استعادة الشعور بالأمان“، مشددًا على عزم الحكومة تعزيز نظام الرعاية الطبية في البلاد، وإدارة الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، وتعزيز اختبارات فيروس كورونا المجانية واستخدام عقار فيروس كورونا.