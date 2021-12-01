29 ٪ من الشركات اليابانية ليس لديها سياسة لحقوق الإنسان

أخبار اليابان



أظهر مسح مشترك أجرته وزارة الصناعة ووزارة الخارجية يوم الثلاثاء أن 29% من الشركات في اليابان لم تضع سياسة لحقوق الإنسان.

في الاستطلاع، بلغت نسبة الشركات التي تجري ما يسمى بالعناية الواجبة لحقوق الإنسان، أو عمليات التحقق من أي انتهاكات لحقوق الإنسان عبر سلاسل التوريد 52%.

من بين المستجيبين الذين لم يجروا العناية الواجبة بحقوق الإنسان، قال 32% إنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، وقال 28% إنهم لا يستطيعون تأمين ما يكفي من الموظفين والمال لهذه العملية.

تم إجراء المسح لأول مرة. وقد غطى 2786 شركة، بشكل رئيسي تلك المدرجة في القسمين الأول والثاني من بورصة طوكيو، في الفترة من 3 سبتمبر/ أيلول إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قدمت 760 شركة ردودًا صحيحة.

وقال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاغيودا ”أصبح من الواضح أنه لا يزال هناك مجال للتحسين في الشركات اليابانية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)